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Rektör Turgut'tan İHA'ya ziyaret

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosuna ziyarette bulunarak, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Rektör Turgut'tan İHA'ya ziyaret, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosuna ziyarette bulunarak, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut beraberinde Basın Koordinatörü Türker Bulduk ile birlikte İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Basında sansürün kaldırılışının 111. Yıldönümü ve 24 Temmuz Basın Bayramını kutlamak için ziyarette bulunan Rektör Turgut ile İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş sohbet etti.

Adıyaman Üniversitesinin geleceğine dair samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, üniversitenin kuruluşundan bu güne kadar geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu.

Rektör Turgut, Ahmet Arslantaş başta olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Ahmet Arslantaş ise, ziyaretten duyduğumu memnuniyeti dile getirerek, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda kendilerini unutmayan Rektör Turgut'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
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