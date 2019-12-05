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Rektör Turgut'tan şehit ailesine başsağlığı

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, önceki gün Van'da şehit olan Adıyamanlı Piyade Onbaşı Fırat Demir'in ailesine baş sağlığı diledi.

Rektör Turgut'tan şehit ailesine başsağlığı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, önceki gün Van'da şehit olan Adıyamanlı Piyade Onbaşı Fırat Demir'in ailesine baş sağlığı diledi.


Rektör Turgut, önceki gün Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu-keşif görevine hazırlanırken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'e Allah'tan rahmet diledi.


Rektör Turgut, "Adıyamanlı hemşehrimiz Piyade Onbaşı Fırat Demir'in, Van'ın Başkale ilçesinde talihsiz bir kaza sonucu şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.


Kahraman şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Piyade, Rektör, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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