Son Dakika Haberleri: Rektör Turgut'tan teröre tepki
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Rektör Turgut'tan teröre tepki

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisleri taşıyan servis aracına yapılan saldırı sonucu yaralanan biri polis beş vatandaşın yaralandığı olaya tepki göstererek terörü lanetledi.

Rektör Turgut'tan teröre tepki, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisleri taşıyan servis aracına yapılan saldırı sonucu yaralanan biri polis beş vatandaşın yaralandığı olaya tepki göstererek terörü lanetledi.


Yapılan saldırıda hem kolluk kuvvetlerini hem de sivil vatandaşın hedef alındığını belirten Rektör Turgut, "Haince gerçekleştirilen bir terör saldırısının ardından, bir polis memuru kardeşimiz ve dört vatandaşımız yaralanmıştır. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ülkemizdeki huzur ortamından rahatsız olan terör örgütleri, çirkin yüzünü bizlere göstermeye devam ederken, bu ortamda Türk milletinin üzerine düşen görev, barış ve kardeşlikten ödün vermemektir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle, hain terör saldırısı sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Rektör, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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