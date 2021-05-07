Rektör Türkmen, çevrim içi düzenlenen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' programına katıldı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen YÖK tarafından her yıl verilen 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' programına katıldı.

'2021 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve tüm üniversitelerin rektörlerinin katılımlarıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, küresel salgın sürecinin birçok alanı etkilediğini ve yükseköğretim alanına da eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim, dijital veriler, dijital beceriler, dijital dönüşüm gibi yeni eğitim paradigmalarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu zorlu süreçte bütün yeni ve yenilikçi girişimlere özel önem verdiklerini ifade eden YÖK Başkanı Saraç; Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde, engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek, engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmaların 2018 yılından bu yana "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında ödüllendirildiğini söyledi.

'2021 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni'ne çevrim içi olarak katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Rektör Türkmen; iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını belirterek; Bayburt Üniversitesi olarak her zaman engelli personellerin sorunlarını dinleyip, çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını vurguladı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşların destekçileri olmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Türkmen, üniversitenin tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekanlar inşa ederek engelli vatandaşların üniversitedeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve bundan sonra da gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda, daha önce Bayburt Üniversitesinin Dede Korkut Külliyesinde yer alan İdari Bina'sı ile turuncu bayrak ödülü aldığını hatırlatan Rektör Türkmen, altyapısı tamamen sonlandırılan Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesinin bütün binalarıyla; engelsiz üniversite ödüllerine, gelecek dönem için mekanda erişilebilirlik kategorisinde başvuru yaparak aday olduğunu da açıkladı. Rektör Türkmen, Baberti Külliyesinde de erişilebilirlik imkanlar noktasında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getirerek önümüzdeki dönemlerde üniversitenin bütün külliyeleri ile tamamen engelsiz bir üniversiteye dönüşeceğini sözlerine ekledi. - BAYBURT