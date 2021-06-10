Rektör Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Bayburt'ta ve çevre illerde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, spor kulübü başkan ve teknik ekipleri, yerel yatırımcılar, sanatkarlar ile basın mensuplarından oluşan heyetlerin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretlere; Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek, Bayburt Defterdarı Yüksel Ertekin, Bayburt Tapu Müdürü Taylan Akyol, Bayburt Kadastro Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile il müdür yardımcıları Senem Daştan ve Bülent Koçyiğit, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Başkanı Emre Bayrak ve Bayburt yönetimi üyeleri, İnsani Yardım Vakfı Bayburt İl Başkanı İlhami Polat ve Bayburt yönetimi üyeleri katıldılar.

Rektör Türkmen'e hayırlı olsun temennilerini ileten ziyaretçiler, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Türkmen ise tüm misafirlere iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti. - BAYBURT