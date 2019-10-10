Son Dakika Haberleri: Rektör Ünal'dan kan bağışına destek
Son Dakika Güncel Rektör Ünal'dan kan bağışına destek

Rektör Ünal'dan kan bağışına destek

56 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı kan bağışı çağrısına destek verdi.

Rektör Ünal'dan kan bağışına destek, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı kan bağışı çağrısına destek verdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ünal, Akdeniz Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun çağrısı üzerine üniversite yerleşkesinde kurulan Kızılay çadırını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra önemli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif şekilde yer aldıklarını anlattı.

Kendisinin de düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu aktaran Ünal, yapılacak kan bağışlarıyla insanlara yaşam umudu olunabileceğini bildirdi.

Ziyarette, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop ve Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu da hazır bulundu.

Akdeniz Üniversitesi, Kızılay, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Ünal'dan kan bağışına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]