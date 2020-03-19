Rektör Ünal'dan uzaktan eğitim açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Ünal'dan uzaktan eğitim açıklaması - Son Dakika

Rektör Ünal'dan uzaktan eğitim açıklaması

6 saat önce

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Ünal'dan uzaktan eğitim açıklaması, System.String[]

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Ön lisans ve lisansta tüm teorik eğitim-öğretim programlarını kapsayacak şekilde yapmayı planladığımız uzaktan eğitim öğretim programına dair gerekli bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılacaktır" dedi.


İlk ve ortaöğretim kurumlarında Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından üniversitelerin tatil edildiği de YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanmıştı. Üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından okullarda uzaktan ve online eğitim konusunda çalışmalar tamamlanmak üzere bu kapsamda öğrenci ve veliler 23 Mart tarihinde uzaktan ve online eğitime başlayacak.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite olarak eğitim öğretim yılı faaliyetlerini kesintisiz şekilde yürütülebilmesi için uzaktan eğitimle ilgili çalışmalara devam ettiklerini söyledi.


Ünal, "Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde başarılı bir şekilde yürüttüğümüz uzaktan eğitim öğretim faaliyetlerini gerek teknik alt yapımız, gerekse yetkin akademik ve idari kadromuz ile tüm birimlerimize entegre ederek, en iyi şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ön lisans ve lisansta tüm teorik eğitim-öğretim programlarını kapsayacak şekilde yapmayı planladığımız uzaktan eğitim öğretim programına dair gerekli bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılacaktır" dedi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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