Son Dakika Haberleri: Rektör Ünal, engelli öğrencilerle bir araya geldi
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Rektör Ünal, engelli öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitede okuyan engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Ünal, engelli öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitede okuyan engelli öğrencilerle bir araya geldi.


Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, rektör Ünal'ın engellilerle buluştuğu etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitenin 43 biriminde 206 engelli öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Ünal, engelsiz kampüs, engelsiz erişim hedefiyle yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarında adalet temelli yaklaşımla hareket ettiklerini dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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