Rektör Ünal, Ferdi Tayfur'u tedavi için Antalya'ya davet etti - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, böbrek nakli olması gereken şarkıcı Ferdi Tayfur'u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne davet etti.

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Böbrek rahatsızlığı olduğunu belirten Tayfur, "Bu rahatsızlığım ilerlemiş, farkında değildim. Bir gün tansiyonum 18'e çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Birkaç defa nefes darlığı geçirdim. Direkt hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiğini söylendi. İlk başta korktum ama şimdi diyalize giriyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Bununla ilgili bir girişimde henüz bulunmadım" dedi.

Tayfur'un durumunu öğrenen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu duruma kayıtsız kalmadı. Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden Tayfur'u tedavi için Antalya'ya davet etti. Ünal paylaşımında, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey'e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA