Rektör Ünal Manavgat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Rektör Ünal Manavgat'ta incelemelerde bulundu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta yapımı devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında çalışmaları inceledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta yapımı devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında çalışmaları inceledi.

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AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta bulunan fakülte inşaatı incelemelerde bulundu. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı (MAYÖV) Başkanı Muammer Güneş, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları (MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, akademik personel ve diğer yetkililerin eşlik ettiği rektör Mustafa Ünal, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


"3'ncü fakülte başvurumuzu yaptık"


Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile kuruluş için Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaatı gezen rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'a yetkililer tarafından inşaat hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Ünal, Manavgat'ta meslek yüksek okulu turizm fakültesi ile sosyal ve beşeri bilimler fakültesinin olduğunu belirtti. Turizm fakültesinin 4 bölümle, sosyal ve beşeri bilimler fakültesinin ise 2 bölümle eğitim ve öğrenime devam ettiğini söyleyen rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Şu anda Manavgat'ta kurulmak üzere 3'ncü fakülte başvurumuzu yaptık, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi. İnşallah onay geldikten sonra o fakültenin de kurulum işlemlerine başlayacağız. Tabii, bu kadar fakülte kuruyoruz ama çocuklar eğitimi öğrenimi nerede görecek? Bugün fakülte binalarımızın inşaatını gözlemeye geldik. Ben Manavgat'ın ileri gelenlerine özellikle MAYÖV yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Öğrenciler düşünüldü"


Manavgat'ta inşa edilen binanın projesi hakkında bilgi veren Ünal, "Harika bir bina projelendirmiştik zaten. Hayırseverimize de burada çok teşekkür ediyorum. İnşallah binamı bittikten sonra Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'yle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ni buraya taşıyacağız. Her yönüyle son derece donanımlı bir bina oldu. Konferans salonları, sınıflar, anfiler yemekhaneler, kütüphane, laboratuar alanları, akademik personelin odaları ve öğrencilerin sosyal faaliyet alanlarının hepsi düşünüldü" dedi.


Öğrenciler yemek hazırladı


Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'ni de ziyaret etti. Turizm fakültesinde Aşçılık Programı öğrencileriyle sohbet edip fotoğraf çektiren rektör Ünal, yemekler hakkında bilgi aldı. AÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Yüksek Okulu Hacı Nazmiye Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde de incelemede bulunarak yeni kurulan seraları da gezdi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Ünal Manavgat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

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