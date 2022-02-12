Rektör Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Uslu, kentte faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların Niğde'yi tanıtma noktasında önemli sorumluluğu olduğunu belirterek, üniversitesi yönetimi olarak bu konuda destek sağlamaya gayret ettiklerini aktardı.

Sivil toplum kuruluşlarının her zaman için önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uslu, kamu-sanayi-üniversite iş birliğini de önemsediklerini, bu bağlamda da önemli çalışma yürüttüklerini, kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü ve Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan ise Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun Niğde için önemli bir şans olduğunu belirterek, sorunların çözümünde istişare yolunu kullanan Uslu'ya teşekkür etti.

Doğan, ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki değişim ve gelişimin tüm sivil toplum kuruluşlarını memnun ettiğini vurguladı.