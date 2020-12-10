Rektör Uysal: "Ahmet Uluçay adıyla sempozyum ve film festivali düzenleyeceğiz" - Son Dakika

Rektör Uysal: "Ahmet Uluçay adıyla sempozyum ve film festivali düzenleyeceğiz"

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'i makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'i makamında ziyaret etti. Ünlü yönetmen Ahmet Uluçay'ın adını taşıyacak bir sempozyum ve film festivali düzenlemek istediklerini kaydeden heyet Başkan Güler'e bilgi verdi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, DPÜ Lisans üstü eğitim enstitüsü müdürü Şahmurat Arık ve DPÜ genel sekreteri Prof. Dr. Atilla Batu eşlik etti. Başkan Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sanatsal faaliyetlere her zaman destek sunduklarını kaydetti. - KÜTAHYA

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor

Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor

Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti

Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti

Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar