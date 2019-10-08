Son Dakika Haberleri: Rektör Uysal'dan AKÜ Rektörü Karakaş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Rektör Uysal'dan AKÜ Rektörü Karakaş'a ziyaret

Rektör Uysal'dan AKÜ Rektörü Karakaş'a ziyaret

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Rektörü Kazım Uysal, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Uysal'dan AKÜ Rektörü Karakaş'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Rektörü Kazım Uysal, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur'un da yer aldığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Uysal, Karakaş'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.


Rektör Karakaş da, Rektör aUysal ve beraberindeki heyetin nazik ziyaretleri nedeniyle memnun olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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