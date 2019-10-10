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Son Dakika Güncel Rektör Uysal'dan Başkan Biçer'e ziyaret

Rektör Uysal'dan Başkan Biçer'e ziyaret

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret ettiUysal'ınBiçer'e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu.

Rektör Uysal'dan Başkan Biçer'e ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti


Uysal'ınBiçer'e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu. Görüşmede, Rektör Uysal Simav'daki Üniversite için yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.


Başkan Biçer, yapılan ziyaretten dolayı Rektör Uysal'a teşekkür ederek, Simav'daki üniversitenin geliştirilmesi için belediye olarak destek olacaklarının belirtti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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