Rektör Uysal'dan Başkan Biçer'e ziyaret
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret ettiUysal'ınBiçer'e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti
Uysal'ınBiçer'e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu. Görüşmede, Rektör Uysal Simav'daki Üniversite için yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Başkan Biçer, yapılan ziyaretten dolayı Rektör Uysal'a teşekkür ederek, Simav'daki üniversitenin geliştirilmesi için belediye olarak destek olacaklarının belirtti. - KÜTAHYA
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