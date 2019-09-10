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Rektör Uysal'dan Başkan Işık'a ziyaret

1 saat önce

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Uysal'dan Başkan Işık'a ziyaret, System.String[]

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ve göreve başlayan Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ağırladı.


DPÜ Genel Sekreter Vekili Atilla Batur ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ında hazır bulunduğu ziyarette Başkan IŞIK, DPÜ Rektörü Uysal'a 'hayırlı olsun' temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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