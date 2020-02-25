Rektör Uysal'dan BOREN ve NATEN'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Uysal'dan BOREN ve NATEN'e ziyaret - Son Dakika

Rektör Uysal'dan BOREN ve NATEN'e ziyaret

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve üniversite heyeti, Ankara'da Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsüne (NATEN) ziyarette bulundu.

Rektör Uysal'dan BOREN ve NATEN'e ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve üniversite heyeti, Ankara'da Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsüne (NATEN) ziyarette bulundu.


BOREN'le yeni bir iş birliği protokolünün imzalandığı görüşmelerde Rektör Uysal'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İLTEM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tuncer ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Doğruöz eşlik etti.


Prof. Dr. Kazım Uysal ve Üniversite heyeti, Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsünü ziyareti esnasında Başkan Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ile Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem tarafından karşılandı.


Daha önce de çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalayan iki kurum arasında bor içeren ürün, malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine, üretilmesine ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve diğer çalışmaların taraflarca iş birliği halinde geliştirilmesi, yürütülmesi ve desteklenmesine ilişkin hususları içeren bir protokol imzalandı.


"Karşılıklı bilgi ve cihaz paylaşımı kolaylaşacak"


İmzalanan protokol kapsamında her iki kurum bor konusunda nitelikli proje ve diğer çalışmaları geliştirebilecek, yürütebilecek veya destekleyebilecek; temel ve ürüne yönelik uygulamalı bilimsel alanda araştırmalar yapabilecek. Bunun yanında, taraflar bilgi paylaşımında bulunarak laboratuvar ve cihaz olanaklarını karşılıklı olarak kullanılması ve gerektiğinde de geçici olarak tahsis edilmesini sağlayacak. İmzalanan protokole ek olarak BOREN ve Dumlupınar Üniversitesi'nin desteğiyle bor içeren malzemeler konusunda konferans düzenlenmesi konusunda bir çalışmanın başlatılması kararlaştırıldı.


Rektör Kazım Uysal ve üniversite heyeti BOREN'in ardından NATEN'e ziyarette bulunarak iki kurum arasında iş birliği olanaklarını görüştü. NATEN Başkanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda, nadir toprak elementlerinin madenciliği ve ileri uç ürünlere dönüştürülmesi konusunda bölgesel stratejilerin ve öncelikli hedeflerin belirlenmesi doğrultusunda DPÜ ve NATEN arasında iş birliktelikleri kurarak ortak çalışmalar başlatma konusunda fikir birliğine varıldı. Görüşmede ayrıca Prof. Dr. Hasan Göçmez Üniversite ve akademik projeler hakkında bilgiler verdi.


Ziyaret, karşılıklı plaket takdimlerinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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