Rektör Uysal'dan, Çavdarhisar Kaymakamı Sirkeci'ye ziyaret - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci ile bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal, bir süre önce Çavdarhisar Kaymakamlığı'na atanan Ömer Sirkeci'yi tebrik etti. Sohbet şeklinde geçen ve karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaretin sonunda Kaymakam Sirkeci, Rektör Uysal'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA