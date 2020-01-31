Rektör Uysal'dan, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şubesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Uysal'dan, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şubesine ziyaret - Son Dakika

Rektör Uysal'dan, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şubesine ziyaret

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Rektör Uysal'dan, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şubesine ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şubesi'ne ziyarette bulundu.


Ziyaret kapsamında Eğitim-Bir-Sen Kütahya 2 No'lu Şube Başkanı Rafet Keleş ve sendika yöneticileri tarafından karşılanan Rektöre, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık da eşlik etti.


Heyetlerin görüşmesinde iki kurum arasında iş birliği olanakları görüşüldü ve kurumların çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.


Ziyaretin sonunda Şube Başkanı Rafet Keleş, Üniversite heyetine Eğitim-Bir-Sen Tarihi kitap setini ve Mehmet Akif İnan Vefa Albümünü hediye ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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