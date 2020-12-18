Rektör Uysal'dan, firma ziyaret - Son Dakika

Rektör Uysal'dan, firma ziyaret
18.12.2020 10:53
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Üniversite-Sanayi iş birliği projeleri kapsamında Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir firmata ziyarette bulundu.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Üniversite-Sanayi iş birliği projeleri kapsamında Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir firmata ziyarette bulundu.
Rektör Kazım Uysal'ın yaptığı ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti. Üniversite heyetini şirketin Genel Müdürü Tolga Eskioğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Umut Eskioğlu karşıladı.
Sohbet şeklinde geçen görüşmede her iki kurum arasında Üniversite - Sanayi iş birliği kapsamında olası ortak projeler ele alındı. Görüşmede, kurumlar arası görüşmelerin sürdürülmesi kararı alındı. - KÜTAHYA
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