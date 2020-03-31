Rektör Uysal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşla destek - Son Dakika

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Rektör Uysal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşla destek
6 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.
Uysal, yaptığı açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de bir maaşımla destek veriyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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