Son Dakika Haberleri: Rektör Uysal, öğrencilere çorba ikram etti
Son Dakika Güncel Rektör Uysal, öğrencilere çorba ikram etti

Rektör Uysal, öğrencilere çorba ikram etti

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) devam eden yarıyıl içi sınavlarına hazırlanan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcıları tarafından çorba ikram edildi.

Rektör Uysal, öğrencilere çorba ikram etti, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) devam eden yarıyıl içi sınavlarına hazırlanan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcıları tarafından çorba ikram edildi.


Üniversitenin Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde devam eden yarıyıl içi sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş'ın çorba ikramıyla çalışmalarına kısa bir mola verdiler.


Yapılan ikramdan dolayı öğrenciler Rektöre, Rektör Yardımcılarına, Genel Sekreter Vekiline ve Öğrenci İşleri Daire Başkanına teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Dumlupınar, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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