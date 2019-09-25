Rektör Uysal, Oryantasyon etkinlik alanını ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığının yeni öğrencilere Kütahya'ya ve Üniversiteye uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlediği üç gün sürecek olan oryantasyon etkinliği başladı.



Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde yapılan ve öğrenci topluluklarının katıldığı Oryantasyon 2019-2020 etkinliği 26 Eylül 2019 tarihine kadar sürecek.



Oryantasyon 2019-2020'nin ilk gününde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da etkinlik alanını ziyaret etti.



Oryantasyon etkinlik alanında öğrencilere hitap eden Rektör Uysal, "Pek çoğunun başka şehirlerden kalkıp buralara kadar geldiniz. Sizlerin burada olmasından memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki, burada aradığınız her şeyi bulacak, istediğiniz her türlü etkinliği yapabileceksiniz. Yerleşkemizin olanakları öğrencilerimizin pek çok isteğine hitap edecek düzeyde. Bunun yanında istekleriniz, görüşleriniz ya da şikayetleriniz olursa da başta ben olmak üzere tüm yöneticilerimiz, sizlere yardımcı olmak isteriz. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum ve yeniden 'hoş geldiniz' diyorum" dedi.



Uysal, konuşmasının ardından öğrenci topluluklarının standlarını tek tek gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Etkinlikler boyunca her gün yemek standları ile öğrenci topluluklarının üye kayıt standları açık olacak ve topluluklar tarafından gösterilerin yanında karaoke ve survivor yarışmaları düzenlenecek.



Ayrıca 25 Eylül Çarşamba günü 10.00 - 14.00 saatleri arasında Dumlupınar Şehitliği'ne gezi; 26 Eylül Perşembe günü ise 10.00 - 14.00 saatleri arasında yerleşke ve şehir turu düzenlenecek. Hava koşullarının uygun olması durumunda perşembe günü saat 18.00'de amfi tiyatroda film gösterimi yapılacak. - KÜTAHYA