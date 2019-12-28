Rektör Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. - Son Dakika

Rektör Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Rektör Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti., System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.


Ziyarette Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya eşlik etti.


Üniversite heyeti Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yasin Demirci tarafından karşılandı. Yasin Demirci ile yapılan görüşmede Tavşanlı Sanayi Sitesi'nde yer alan eğitim bloğunun kullanımının bir protokol ile Tavşanlı Meslek Yüksekokulunun kullanımına devredilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.


Ziyaretin sonunda Demirci, Rektör ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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