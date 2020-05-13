Son Dakika › Güncel › Rektör Uysal: 'Ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız' - Son Dakika
Rektör Uysal: "Ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız"
6 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayımladığı Engelliler Haftası mesajında, ülke olarak Korona virüs (Covid-19) felaketinin altından da hep birlikte kalkacaklarını belirtti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayımladığı Engelliler Haftası mesajında, ülke olarak Korona virüs (Covid-19) felaketinin altından da hep birlikte kalkacaklarını belirtti.
Rektör Kazım Uysal, Engelliler Haftasıyla ilgili yaptığı açıklamada;" Her yıl 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası tüm Türkiye'de ve ilimizde ortak organizasyonlarla kutlanmaktadır. Bu sene tüm dünyada yaşanan Korona virüs (Covid-19) salgını maalesef ülkemizi de yakından tehdit etmiş ve tüm ülke bu virüs ile mücadele başlatmıştır. İlimizde ve üniversitemizde alınan tedbirler neticesinde virüs ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalara çok yakın olarak destek veren başta sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize ve tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli öğrencilerimiz, "Evde kal" çağrısına uyarak sağlığınızı tehlikeye atmamanızı canı gönülden temenni ediyorum. İnanıyorum ki, ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız ve eğlence ve şenliklerle yapılacak olan engelliler haftasını yeniden hep beraber sağlık içinde kutlayacağız. Bu nedenle engelli ve engelsiz tüm öğrencilerimizi yapılan uyarılara dikkat etmelerini ve talimatlar doğrusunda hareket ederek sağlıklarını korumalarını önemle rica ederken okulumuzda bulunan engelli öğrencilerimizin, ilimizde bulunan engelli vatandaşlarımızın ve tüm ülkemizde bulunan engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını tüm içtenliğimle kutlar sağlıklı ve sıhhatli kalmanız için saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum