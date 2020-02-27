Rektör Uysal: "Yerli üretimde biz de varız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rektör Uysal: 'Yerli üretimde biz de varız' - Son Dakika Ekonomi

Rektör Uysal: "Yerli üretimde biz de varız"

6 saat önce

WORLDEF, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi iş birliği ile düzenlenen Batı Anadolu E-İhracat Konferansı 2020, Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Rektör Uysal:

WORLDEF, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi iş birliği ile düzenlenen Batı Anadolu E- İhracat Konferansı 2020, Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleşti.


Konferansta Dumlupınar Üniversitesi adına böyle bir organizasyona öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, organizasyonun fikir babası olan ve öncülük eden Tavşanlı ekibine, Dekan Ahmet Ağca'ya ve Müdür Bülent Cırık ve bütün sponsorlara teşekkür etti.


İşin teknik kısmını işin ehline, WORLDEF yetkililerine ve akademisyenlere bırakacaklarını ifade eden Rektör Uysal, "Bizim kültürümüzde kültür köklerimizde ticaret çok önemlidir. Başta bizim peygamberimiz ticaretle uğraşan bir kişidir. Biz kendi ticaretle uğraşan birisinin ümmetiyiz. Bizim de bunu örnek alıp ticareti öne çıkarmamız esas almamız gerekir. Bununla ilgili birçok hadis ve ayetten bahsedilebilir. Rızkın 10 da 9'u ticarettedir. Bin 400 yıl küsur yıl önce rızkın nerede olduğunu, ticaretin önemini bize anlatılmıştır" dedi.


"Eskiden savaşlar gidilir meydanda savaşılırdı"


"Eskiden savaşlar malum, gidilir meydanda savaşılırdı" diyen Uysal, "Günümüzün savaşıysa ekonomi, ticarettir. Askerin vazifesi ne kadar kutsal ve önemliyse, ticaret erbabının yaptığı işte çok çok önemlidir. Bu işi usulüne göre yaparsak, bu memlekete bu millete en büyük katkıyı sağlarsınız. E-ticaretle uzak mesafeler kısalmış, muhatap olunabilecek insan sayısı adeta tüm insanlık olmuştur. Aynı anda bütün insanlarla muhatap olabiliyorsunuz. Bu işi sadece para kazanmak için değil, asrın savaşının da ticaret olduğunu bilerek yapmak gerekiyor. Tavşanlı ekibimizin 'Yerli Üretim ve Milli Güce Biz de Varız Türkiye' sloganıyla sözlerime son vermek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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