Rektör Uzun, Ankara'da aday öğrencilerle bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ankara'da düzenlenen 'Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'na katılarak aday öğrencilerle bir araya geldi.



Ankara'da düzenlenen 'Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'na katılan Bartın Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördü. Çok sayıda devlet, vakıf ile özel üniversitelerin yer aldığı fuar, Ankara Anfa Altınpark'da gerçekleştirildi.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı fuarda, lise son sınıf öğrencileri, aileleri ve rehber öğretmenlerine bilgiler verildi.



Rektör Uzun'un tek tek soruları cevaplandırdığı fuar kapsamında, Bartın Üniversitesinin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatıldı.



Ayrıca katılımcılara Bartın Üniversitesinin yurt dışı eğitim olanakları, çift anadal ve yandal uygulamaları konusunda sunduğu fırsatlar da aktarılarak, kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, sosyal hayat ve konaklama imkanlarının önemine vurgu yapıldı.



Fuarda Rektör Uzun'u karşılarında gören ziyaretçiler, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.



'Öğrenci odaklı üniversite' olduklarını ifade eden Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Onlarla birlikte çıktığımız yolculukta, hem birey ve hem de kurum olarak sınırlarımızı genişletiyor ve ufkumuzu daha da ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında öğrencilerimizi 'Seyircisi değil, aktörü ol' sloganıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Aldığımız sportif ve akademik başarıların yanında kurumsal kimliğimize katkı sunan öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz. Böylece aday öğrencilerimize de bu başarının bir parçası olmalarını ve Bartın Üniversitesi ailesinin bir bileşeni olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.



İki gün süren fuarda Bartın Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Burak Ceylan da yer alarak, katılımcıları bilgilendirdi. - BARTIN