Rektör Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti.

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal'a gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Rektör Uzun, "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yapmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında Üniversitemiz 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları', Kastamonu Üniversitesi ise 'Ormancılık ve Tabiat Turizmi' sahasında tüm bileşenleriyle çalışmalar yaparak, geleceğimize değer katmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette de bölgemizin dinamiklerini gözeterek iki üniversite iş birliğinde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Rektör Topal da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Uzun'a teşekkürlerini iletti. - BARTIN