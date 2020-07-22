Rektör Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uzun, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitelerin ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Bartın ve Kastamonu Üniversitesi'nin de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yaptığını belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında üniversitemiz 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları', Kastamonu Üniversitesi ise 'Ormancılık ve Tabiat Turizmi" sahasında tüm bileşenleriyle çalışmalar yaparak, geleceğimize değer katmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette de bölgemizin dinamiklerini gözeterek iki üniversite iş birliğinde yapılabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

Topal da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Uzun'a teşekkür etti.