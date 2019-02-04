Son Dakika Haberleri: Rektör Uzun, Milli Sporcu Mizgin Ay'ı Tebrik Etti

Rektör Uzun, Milli Sporcu Mizgin Ay'ı Tebrik Etti

42 dakika önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, atletizm şampiyonasında kendisine ait U20 rekorunu egale eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, milli sporcu Mizgin Ay'ı tebrik etti.

Rektör Uzun, Milli Sporcu Mizgin Ay'ı Tebrik Etti, System.String[]
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, atletizm şampiyonasında kendisine ait U20 rekorunu egale eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, milli sporcu Mizgin Ay'ı tebrik etti.


Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede gençler birinciliğini BESYO öğrencisi Mizgin Ay'ın kazandığını anımsattı.


Milli sporcu Mizgin Ay'ın, hem ülkeyi hem de üniversiteyi katıldığı müsabakalarda en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:


"Öğrencimiz, aldığı başarılarla bizleri gururlandırarak daha önce aldığı derecelere yenilerini ekliyor ve kendi rekorunu egale ediyor. Dünya şampiyonu öğrencimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bu düşüncelerle desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç hocamıza da şükranlarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Spor
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