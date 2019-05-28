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Rektör Uzun, öğrencilerle iftar yaptı

1 saat önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Meslek Yüksekokulu'nun Kurucaşile Yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Rektör Uzun, öğrencilerle iftar yaptı, System.String[]
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Meslek Yüksekokulu'nun Kurucaşile Yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Meslek Yüksekokulu'nun (Bartın MYO) Kurucaşile Yerleşkesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Bartın MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Bakır ile birlikte katılan Rektör Uzun, öğretim elemanları ve öğrencilerle sohbet etti.

Bartın Üniversitesi'nin 4 yerleşkesinde öğrenim gören tüm öğrencileriyle birlikte büyük bir aile olduklarını ifade eden Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi ailesinin en değerli üyeleri öğrencilerimizle her fırsatta bir araya gelmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de Ramazan ayının bereketini birlikte yaşıyor, bir arada olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu iftar yemeğine katılan tüm öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrardan Bartın Üniversitesi ailesiyle birlikte tüm İslam Aleminin Ramazan ayını kutluyorum" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:16 Kaynak: İHA
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