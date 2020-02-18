Bartın'daki kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle bir araya gelmeye devam eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitedeki ihtisaslaşma çalışmalarından bahsederek "Ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz" dedi.



Bartın Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsettar Bayram, Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar'ın da yer aldığı ziyarette, üniversitenin bölgesel odaklı çalışmalarından bahsedilerek, yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma konuşuldu



Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesi'nin 'Filyos Yatırım Havzası' odağındaki 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanına yönelik hedeflerinden bahsetti. Rektör Uzun, "Yıldan yıla yükseliş trendi devam eden üniversitemizin ihtisaslaşma başvurusunu kabul edilmesini büyük bir mutluluk ile karşıladık. 2017 yılından itibaren sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşler neticesinde bölgemizin potansiyelinin yapımı devam etmekte olan ülkemizin ilk mega endüstri bölgesi 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' ile ortaya çıkacağı sonucuna vardık. Öğretim üyelerimizin üstün gayretleri ve konuyu sahiplenmeleri neticesinde çok verimli çalışma ortamı yakaladık ve önemli bir netice aldık. Yola çıktığımız ilk günden bu yana ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu gayretlerimiz sürecek ve ortak geleceğimiz için birlikte başarmaya devam edeceğiz" dedi.



"YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığımız güç birliği yaptı"



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki "altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri" gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir protokolün imzalandığını da aktaran Rektör Uzun, bu iş ve güç birliğiyle ilgili yapılabilecekler konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Değişen dünya şartlarıyla birlikte tarım, orman ve gıda alanlarında yapılacaklar olduğunun altını çizen Rektör Uzun, "Her alanda olduğu gibi tarım, orman ve gıda sektörlerinde de akıllı teknolojilere yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Yüksek verimliliğin hedeflendiği bu çalışmalarda üniversite olarak elimizden geleni yapmaya ve paydaşlarımızla birlikte yol kat etmeye devam ediyoruz. Akademik insan kaynağımızla bilirlikte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle birlikte çalışmalarımıza hız kazandırdık. Çalışmalarımızın bölgemizin ve ülkemizin geleceğine değer katmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Rektör Uzun, teşekkür etti



Yaşadığımız bölgeye değer katmayı amaçladıklarını belirten Rektör Uzun, tüm paydaşlara teşekkür ederek "Tarım ve ormancılık alanına sunduğu önemli katkılar ile birlikte ülkemizdeki stratejik alanlarla ilgili ortaya konulan vizyonla birlikte imzalanan protokolle iş ve güç birliğinin yapılmasına destek olan Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli'ye; ihtisaslaşma sürecimiz ile tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' ile ilgili ihtisaslaşmamız başta olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olan Bartın Valimiz Sinan Güner, Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş, Karabük Valimiz Fuat Gürel ile bölgemizdeki değerli yöneticilerimize, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimize ve tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN