Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İdlib'de düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İdlib'de düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için duyduğu derin üzüntüyü paylaşarak, "Ülkemizdeki barış ve huzur ortamını tehdit ederek, içinde bulunduğumuz coğrafyaya gözyaşı olan hainlere karşı mücadele eden kahraman askerlerimizden gelen haberle içimize ateş düştü. Hakk'ın ve mazlumun yanında olarak, bölgeye hak ettiği huzur ve barış ortamını sağlamaya katkılar sağlayan Mehmetçiklerimizle ne kadar gurur duysak azdır. İslam dünyası için üç ayların müjdeleyicisi olan bu aziz gecede 'ölümsüzlere' karışan şehitlerimize şahsım ve üniversitem adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize güç, kuvvet ve birlik versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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