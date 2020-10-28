Rektör Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923 tarihi, çağ açıp kapatmaya mazhar olan bir milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı milli mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gündür. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugün de aynı irade ve kararlılıkla istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlerin karşısında dimdik ayaktayız. Ülkemiz, kadim tarihi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam etmektedir. Millet olmanın bedelini büyük zorluklardan geçerek ödeyen ecdadımızın bizlere bıraktığı mirası yine aynı iradeyle gelecek nesillere taşıyacağız. Kararlılığıyla hakimiyetin millet iradesinde olduğunu ilan eden bu aziz Millet, inancından da aldığı güçle 2023 hedefi, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşacaktır. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak her geçen gün daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ulaşacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ile ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - BARTIN