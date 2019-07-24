Son Dakika Haberleri: Rektör Uzun'un "Basın Bayramı" mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Uzun'un "Basın Bayramı" mesajı

56 dakika önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun'un
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı mesajında basın çalışanlarının bayramını kutlayarak, "Kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı haber ulaştırmayı ilke edinmiş, meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarının bayramı kutluyorum." dedi.

Rektör Uzun, yaptığı açıklamada gazeteciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek, "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz 'Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmezi olan basın, toplumun doğru haber ve bilgi almasını sağlamakta ve kamuoyunu yönlendirmektedir. Toplum adına görev yapan gazeteciler her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret göstermektedir. Çalışma şartlarının zorluklarına rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm basın mensuplarımızın 'Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN
Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:36:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Uzun'un "Basın Bayramı" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]