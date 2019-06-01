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Rektör Uzun'un bayram mesajı

1 saat önce

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun'un bayram mesajı, System.String[]
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Bartın Üniversitesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, "Öğrencisi, akademik ve idari personeli ile başta Bartın Üniversitesi ailesi ve Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum. İslam Alemi ve tüm insanlık için sevgi, kardeşlik, muhabbet ve vuslat günleri olan bayramın en güzel şekilde idrak edilmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini dilerken, hakkıyla idrak edilmesini niyaz ediyorum." dedi.

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine gidecek herkesin trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini de isteyen Rektör Uzun, "Uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu hoşgörü günlerinden biri olan bu bayramda da küçük büyük demeden birbirimize sıkıca kenetlenmeliyiz. Bu vesileyle memleketlerine gidecek herkesin trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum." diye konuştu. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
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