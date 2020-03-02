Rektör ve öğrenci arasında eğlendiren ve düşündüren diyalog - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör ve öğrenci arasında eğlendiren ve düşündüren diyalog - Son Dakika

Rektör ve öğrenci arasında eğlendiren ve düşündüren diyalog

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile bir öğrenci arasında sosyal medya üzerinde gelişen ikili diyalog, hem eğlendirdi hem de düşündürdü.

Rektör ve öğrenci arasında eğlendiren ve düşündüren diyalog, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile bir öğrenci arasında sosyal medya üzerinde gelişen ikili diyalog, hem eğlendirdi hem de düşündürdü.


Rektör Çomaklı'nın geliştirdiği anında ve doğrudan iletişim stratejisi yeni bir sonuç daha aldı. İstanbul'da yaşayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı arasında sosyal medya hesapları üzerinden bir diyalog geçekleşti. Bulunduğu kentteki toplu taşıma ücretleri dolayısıyla kayıt yenileyerek indirimden yararlanmak isteyen öğrenci, azami öğrencilik hakkının dolduğunu ve söz konusu indirimden faydalanamayacağını öğrenince, sosyal medya hesabından Rektör Çomaklı'ya bu konuya bir çözüm bulunması ya da öğrenimi için yatırdığı ücretin bu durumda 'haram' sayıldığını ve kendisine iadesinin yapılmasını dile getirerek sitemde bulundu. Rektör Çomaklı ise öğrenciye sevgilerini sunarak esprili şekilde yanıt verdi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zammın çözümü olarak öğrencisi olduğu Anadolu Üniversitesi Rektörüne ulaşması karşısında mutlu olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı, öğrenci olarak ders malzemelerinden yararlanıp sınavlara girebileceğini; ancak indirimli kart kullanma hakkının, belediyelerin inisiyatifinde olduğunu belirtti. Yaşanan bu eğlenceli ve bir o kadar da düşündüren diyalogda Rektör Çomaklı öğrenciye, buna rağmen yine de ilgili ve sorumlu kişilere durumu ileterek kendisine yardımcı olmaları için talimat vereceğini söyledi. Rektör Çomaklı'nın söz konusu yanıtına, karşılık gecikmedi ve öğrenci teşekkür ve özür dolu yanıtlarında şunları ifade etti:


"Şimdi profilinize baktım, paylaşımlarınız ve öğrencilerinize yönelik ilgilinize hayran kaldım. Yazdıklarım için özür dilerim. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Ben iade almak istemiyorum. ve umuyorum özrümü kabul edersiniz. Saygılarımla."


Yaşanan diyalogda Rektör Çomaklı öğrencinin teşekkür ve özür yanıtlarına, her zaman destek olmaya hazır olduğunu ifade ederek hoşgörüyle karşılık verdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
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