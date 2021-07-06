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Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Öğrenciler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

06.07.2021 13:09
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Öğrenciler ile Bir Araya Geldi, System.String[]

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar düzenlenen etkinlikte üniversitemizde öğrenim gören Türkiyeli öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar düzenlenen etkinlikte üniversitemizde öğrenim gören Türkiyeli öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten ve Öğrenci İşleri Eş Daire Başkanı Bülent Şen de hazır bulundu.

Öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini değerlendiren Rektör Vekili Tomar, amaçlarının öğrencilerin arz ve taleplerini dinleyerek mümkün olan çözüm yöntemleri üzerinde öğrencilerle entellektüel çerçevede görü alış verişi yapılmasını sorumluluk olarak kabul ettiklerini, öğrencilerle sürekli iletişim halinde olmak istediklerini ve bu çerçevede öğrencilerle zaman zaman çeşitli faaliyetlerle bir araya geleceklerini açıkladı.

Toplantıda, öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Tomar, "değerli öğrencilerimiz, sizlerin buradaki asli göreviniz öğrenciliktir. Sizler bu çizgide kendinizi başarıya götürecek yolları aramalısınız, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında aktif rol alarak bunu başarabilirsiniz. Bu alanlarda kazanacağınız başarılar bizi onurlandıracaktır. Üniversite yöneticileri olarak bu konularda sizlerin taleplerinize gereken desteği vermeye hazırız"diye konuştu.

Öğrencilere kendi tecrübelerinden örnek veren Rektör Vekili Tomar, ileri seviyede Arapça ve İngilizce bildiğini ifade ederek, öğrencilere nasıl dil öğrenebilecekleri konusunda tecrübelerini paylaştı. Tomar, öğrencilerin çok iyi imkanlar içerisinde okumalarını, meslek sahibi olmalarını ve önemli görevlere yükselmelerini görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Rektör Yardımcısı Pilten ise yaptığı konuşmada, üniversite yıllarının insanın en verimli yılları olduğunu hatırlatarak, "sizlerden istediğimiz burada geçirdiğiniz öğrenim döneminizi en etkin ve en yüksek seviyede tamamlayıp iş hayatınıza atılmanızdır " dedi.

Toplantı sonunda Rektör Vekil Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkistan Eyalet Valiliği tarafından düzenlenen Jaydarman (komedyen) yarışmasına üçüncü olan "Türkiye Kuraması" adlı takımın öğrencileri Murat Demir, Ertekin Taşkın, Türker Demirtürk, Oğuzhan Demiroğlu, Miraç Cihan ve misafir öğrenci Refika Bozkır'a teşekkürlerini iletti ve başarılarından dolayı ödül takdiminde bulundu.

Toplantı hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Cengiz Tomar, Türkiye, Rektör, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar Öğrenciler ile Bir Araya Geldi - Son Dakika


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