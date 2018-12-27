Rektör Yardım'dan Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının Yıldönümü Mesajı
1 saat önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy
'un vefatının yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Yardım, yayımladığı mesajda, "İstiklal şairiz Mehmet Akif Ersoy
, şanlı tarihimizin son asrında çeşitli sorunlarla uğraşan milletimize umut aşılamış, adeta bir milletin tarih sahnesine yeniden çıkmasına önemli derecede katkıda bulunmuş, milletimizin duygusuna tercüman olmuş müstesna bir şahsiyettir. Şehir şehir gezerek insanımızı istiklal savaşımıza katılmaya çağıran Mehmet Akif; söz ustalığı, derin ilmi, kişiliği ve ahlakıyla hitap ettiği Anadolu insanını derinden etkilemiştir. İstiklal Marşı ile de milletimizin karakterini, duygu ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade ederek vicdanların sesi olmuştur. Milli değerlerimiz ve ideallerimizle örtüşen ve bunu yansıtan eserleriyle, şiirleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünümüzü aydınlatmaya, bizlere yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıldönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:56 Kaynak: İHA
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