Rektör Yardım, TEKNOFEST'te ödül alan takımı tebrik etti

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda mansiyon ödülü kazanan takımı kutladı.

BEÜ Rektörü Yardım, yarışmaya katılan "Gökyüzünün Gözü" ve "Albatros" takımlarını ve takımların danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk'ü, TEKNOFEST'teki başarılarından dolayı tebrik etti.

Yardım, "İnandıktan ve çalıştıktan sonra başarının gelmesi mümkündür. Bu tür çalışmaları her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kuluöztürk ise TEKNOFEST'e bu yıl daha fazla öğrenci götürebilmek için ikinci bir takım oluşturduklarını aktardı.

Bütün süreçleri iki takım adına yürüterek yarışmaya ve katılım desteği almaya hak kazandıklarını anlatan Kuluöztürk, şunları kaydetti:

"İHA yarışmasına 310 takım başvuru yapmıştı. Üniversitemizin takımlarının da aralarında bulunduğu 117 takım yarışma için uygun bulundu. Yarışmada oldukça iyi performanslar sergileyen İHA'larımız tasarımları ve yapımlarında kullanılan malzemelerle de oldukça beğeni toplamıştır. Centilmen ve yardımsever tutumlarımız da göz önüne alınarak takımlarımız mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Şehrimizi ve üniversitemizi büyük kalabalıklara tanıtma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST'e hemşehrilerimizin de desteğiyle önümüzdeki yıl çok daha iddialı olarak katılmak üzere çalışmalarımızı şimdiden başlattık. Projemize verdikleri desteklerden dolayı rektörümüze ve bizi yalnız bırakmayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'a teşekkür ederiz."