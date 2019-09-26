Son Dakika Haberleri: Rektör Yardım, TEKNOFEST'te ödül alan takımı tebrik etti
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Yardım, TEKNOFEST'te ödül alan takımı tebrik etti

2 gün önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda mansiyon ödülü kazanan takımı kutladı.

Rektör Yardım, TEKNOFEST'te ödül alan takımı tebrik etti, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda mansiyon ödülü kazanan takımı kutladı.

BEÜ Rektörü Yardım, yarışmaya katılan "Gökyüzünün Gözü" ve "Albatros" takımlarını ve takımların danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk'ü, TEKNOFEST'teki başarılarından dolayı tebrik etti.

Yardım, "İnandıktan ve çalıştıktan sonra başarının gelmesi mümkündür. Bu tür çalışmaları her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kuluöztürk ise TEKNOFEST'e bu yıl daha fazla öğrenci götürebilmek için ikinci bir takım oluşturduklarını aktardı.

Bütün süreçleri iki takım adına yürüterek yarışmaya ve katılım desteği almaya hak kazandıklarını anlatan Kuluöztürk, şunları kaydetti:

"İHA yarışmasına 310 takım başvuru yapmıştı. Üniversitemizin takımlarının da aralarında bulunduğu 117 takım yarışma için uygun bulundu. Yarışmada oldukça iyi performanslar sergileyen İHA'larımız tasarımları ve yapımlarında kullanılan malzemelerle de oldukça beğeni toplamıştır. Centilmen ve yardımsever tutumlarımız da göz önüne alınarak takımlarımız mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Şehrimizi ve üniversitemizi büyük kalabalıklara tanıtma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST'e hemşehrilerimizin de desteğiyle önümüzdeki yıl çok daha iddialı olarak katılmak üzere çalışmalarımızı şimdiden başlattık. Projemize verdikleri desteklerden dolayı rektörümüze ve bizi yalnız bırakmayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'a teşekkür ederiz."

İstanbul, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşanan deprem sonrası İstanbullular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:11:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Yardım, TEKNOFEST'te ödül alan takımı tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]