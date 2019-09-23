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Rektör Yardımcısı Aydın'dan KTBMYO'ya ziyaret

21 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 3 yıl müdürlük görevinde bulunduğu Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu (KTBMYO) ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Aydın'dan KTBMYO'ya ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 3 yıl müdürlük görevinde bulunduğu Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu (KTBMYO) ziyaret etti.


2012-2015 yılları arasında KTBMYO Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Aydın, Meslek Yüksekokulu'nun öğretim üyeleriyle bir araya geldi.


DPÜ Meslek Yüksekokulu'nun çalışmaları hakkında bilgi alan Aydın, yeni eğitim öğretim döneminin 'hayırlı' olmasını diledi.


Toplantının ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Mehmet Erdem ile bir görüşme gerçekleştiren Aydın, görüşmenin sonunda Erdem'e çalışmalarında başarılar diledi.


Müdür Erdem, Rektör Yardımcısı Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Rektör, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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