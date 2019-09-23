Rektör Yardımcısı Aydın'dan KTBMYO'ya ziyaret

Müdür Erdem, Rektör Yardımcısı Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Toplantının ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Mehmet Erdem ile bir görüşme gerçekleştiren Aydın, görüşmenin sonunda Erdem'e çalışmalarında başarılar diledi.

2012-2015 yılları arasında KTBMYO Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Aydın, Meslek Yüksekokulu'nun öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın , 3 yıl müdürlük görevinde bulunduğu Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu (KTBMYO) ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi

178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti!

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki