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Rektör Yardımcısı Gökbel, "Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır" - Son Dakika

Rektör Yardımcısı Gökbel, "Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır"

07.06.2021 13:34
Rektör Yardımcısı Gökbel,

Kırşehir'de, 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edilmesi sonrası Ahi Külliyesi bahçesi alanında 'Ahi Evran ve Gençlik' anlatıldı.

Kırşehir'de, 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edilmesi sonrası Ahi Külliyesi bahçesi alanında 'Ahi Evran ve Gençlik' anlatıldı.

Sakarya Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Müftülüğü ortaklığı ile sanatçı İdris Altuner moderatörlüğünde Ahi Evran ve aldığı eğitim sürecini Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel anlattı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel; Ahiliği, gençliği ve Ahi Evran'ı anlattı. Gökbel, 3 Anadolu ereninin yaşamlarının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Gökbel, Cumhuriyet Tarihinin Kırşehir'de yer alan ilk külliye alanında katıldığı söyleşide, "Ahi Evran, ticareti merkeze alıyor olsa da o bütün alanları ve çalışanları içerisine almış birisidir. Ahiliği anlamak için Ahi Evran'ı anlamak gerekir. 12 ve 13 asır Anadolu'nun en sıkıntılı yıllarıdır. Ahi Evran gibi zatlar olmasa 12 ve 13 asırda Anadolu'nun eğitilmesi mümkün değildi" dedi.

Ahi Evran'ın külliye meydanında şehit olduğunu aktaran Gökbel, Ahi Evran'ın Anadolu insanlarını eğitmek ve İslamlaştırmak için çalışma yaptığını aktardı. Gökbel, açıklamasında; "Ahi Evran'ın hocaları onun diğer çocuklar gibi olmadığının farkına varır. Ahi Evran'ın doğduğu Hoy'dan ayrılması 15'li yaşlarına tekabül eder. Ahi Evran; 15 yaşından sonra eğitim almak için doğduğu yerlerden ayrılır ve Horasan bölgesine giderek bir daha doğduğu topraklara dönmez. Gerekli eğitimi almasaydı Ahi Evran, Ahiliği de ortaya çıkaramazdı. Ahi Evran Fütüvvet eğitimi almaya ise Bağdat'da başlar. Ahiliğin çıkış noktası da gençlerdir" diye konuştu.

"İnsanların yetişme gayretleri Ahilikte var"

'Anadolu'nun teşkilatlanma ve disiplinini her yönüyle alimler sağlar' diyen Gökbel, "Ahi Evran'ı sadece alim olarak düşünmemek gerekir. Farklı özelliklere sahip olan kişiliktir. Ahi Evran öğrendiklerini ve bildiklerini aklını kullanarak hayata geçiren bir isimdir. Önemli özelliklerinden birisi ise tıp bilimine sahip olmasıdır. Fakat bu özelliği ise ön plana çıkmamıştır. Anadolu Türkçesi, Farsça ve Arapçayı'da Ahi Evran iyi derecede bilmektedir. 93 Yaşında Moğallara karşı isyana katılmış ve yaşına rağmen dinamik bir insandır. 1205 yılında bir heyet ile Ahi Evran Anadolu'ya gelir. Anadolu'ya geldikten sonra farklı illere dağılım yaparlar. Ahi Evran'ın ilk durağı hocası ile Kayseri'dir. Kayseri, Konya ve ardından Pir Evran Kırşehir'e gelir. Teşkilatını kurup bu şehirde de vefat eder. Ahi Evran'ın ödün vermediği en önemli değer insanın yetiştirilmesidir. Sivil Toplum Teşkilatlarının temeli Ahi Evran ile birlikte Anadolu'da atılır. Osmanlı kaynaklarında debbahlar mahallesi Kayseri'de görülür. Kaynaklar 32 meslek çeşidi ve teşkilatından bahseder. 32 mesleği teşkilatlandıran Evran, meslek temsilcilerinin söylemleri ile teşkilatlandırdığı mesleklerin piri olur. 32 mesleği örgütleyen Ahi Evran, Kayseri'de sanayi sitesini kurar. Site temeli 800 yıl öncesine dayanır. Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır. Her aşama teşkilatlanmada bir heyet tarafından belirleniyordu. İnsan kalitesi anlayışının da temeli burada yatar. Ahilikten alınan icazet ve belge o dönemlerde her yerde geçerli olan bir belgedir" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Rektör Yardımcısı Gökbel, Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır
Rektör Yardımcısı Gökbel, Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır

Kırşehir, Külliye, Kayseri, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rektör Yardımcısı Gökbel, 'Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır' - Son Dakika


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