Son Dakika Haberleri: Rektör Yaşlılarla Halay Çekti

Rektör Yaşlılarla Halay Çekti

34 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Yaşlılar Haftası nedeniyle Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde Huzurevi sakinleri onuruna verdiği yemekte, karanfil dağıttı, yaşlılarla halay çekti.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Yaşlılar Haftası nedeniyle Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde Huzurevi sakinleri onuruna verdiği yemekte, karanfil dağıttı, yaşlılarla halay çekti.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Yaşlılarımın yılda bir kez değil, her zaman hatırlanması gerektiğine vurgu yaparken, "Yaşlı bir birim adamına 'Eski günlerinize dönmek ister misiniz' diye sormuşlar. Beklenenin aksine 'Hayır. Çünkü, ben bu tecrübeyi, deneyimi kolay kazanmadım' demiş. Sizler bizim duacılarımızsınız. Hepimiz yaşlılarımıza iyi davranmak zorundayız. Çünkü, bugün annemize, babamıza, yaşlılarımıza nasıl davranırsak, yaşlandığımızda da bizlere öyle davranılacaktır. Gelecekte ne olacağımızı bilmek istiyorsak, şu anda nasıl davranacağımıza dikkat etmemiz gerekir" dedi.

Vali Yardımcısı Halil Uymaz da her yaşın ayrı bir güzelliği bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında, "Hepimiz bulunduğumuz yaşın güzelliklerini yaşamalıyız" dedi.

GAÜN'ün geleneksel hale getirdiği etkinliğe Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İŞ-KUR Müdürü Sıraç Keskin, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, rektör yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmuz Demir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, genel sekreter yardımcıları M. Ali Eminoğlu, Nuh Okumuş, daire başkanlarıyla huzurevi sakinleri katıldı. Rektör Gür, etkinlikte yaşlılar ile birlikte halay çekti. Yaşlılar da bu anlamlı etkinlik için Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve GAÜN üst yönetimine teşekkür etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

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