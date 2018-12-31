Son Dakika Haberleri: Rektör Yıldız'dan Yeni Yıl Mesajı

Rektör Yıldız'dan Yeni Yıl Mesajı

14 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yıldız'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldız mesajında, görevde bulunduğu 2,5 yılda bilimsel, sosyal ve kültürel alanda birçok başarılı çalışma yaptıklarını belirtti.

Sivas'a faydalı projeler üretebilen ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren üniversite olmak için gayret ettiklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz farklı kurumlar tarafından yapılan başarı sıralamalarında üst sıralara yükselmiştir. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da ülkemiz ve şehrimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz birçok bilimsel sempozyum ve çalıştay yaparak ülkemiz gündemiyle ilgili önemli hususlara dikkat çekmeye çalıştık."

Yeni yılda da çalışmalarının süreceğini aktaran Yıldız, "2019 yılında İslam coğrafyasında acıların son bulması, mazlum milletlerin refaha kavuşmaları, geleceğimizi oluşturacak her bir günümüzün bir önceki günümüzden daha güzel, isteklerimize uygun ve insanlarımızı mutlu etmesini istiyorum. 2019 yılının ülkemizde ve tüm dünyada, barışa, dostluğa, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını, akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza ve öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Alim Yıldız, Rektör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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