Rektör Yıldız: "Hayvanlar Rabbimizin Bize Emanetidir."

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, havyaların yaratanın kullarına emaneti olduğunu belirtip, üniversite sahasında kar nedeni ile yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan kuşlar için yem bırakılmasını sağladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, havyaların yaratanın kullarına emaneti olduğunu belirtip, üniversite sahasında kar nedeni ile yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan kuşlar için yem bırakılmasını sağladı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yoğun kar yağışının ardından kuşlar için yerleşkenin birçok noktasına yem bırakıldı. Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar için yerleşkemnin çeşitli yerlerine yem bırakılarak hayvanların aç kalmalarının önüne geçildi.



Hayvan sevgisinin kutsal bir sevgi olduğunu, bu konuda Hz. Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler." sözünü düstur edindiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Hayvanlar rabbimizin bizlere emanetleridir. Bu çetin kış koşullarında zaman zaman hayvanların besin bulamadıkları zamanlarda yerleşkemizin bazı noktalarına yemler bırakılıyor. Rektörlüğümüzce ayrıca güz döneminde yerleşkemizin birçok noktasına kuş evleri yaparak hem kışı daha rahat geçirmelerini arzu ettik. Çünkü bizler yeryüzün de yaşayan bütün mahlukatın bir bütün olduğu, ekolojinin dengesi için her canlının ayrı bir yerinin olduğuna inanan bir toplum olarak bu tür davranışlarımızın örnek olmasını arzu ediyoruz. "dedi. - SİVAS

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