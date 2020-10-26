Rektör Yıldız'ın şiiri, Milli Eğitim Bakanlığının "40 Şair 40 Şiir" isimli kitapçığında yer aldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının imam hatip ortaokulları için hazırladığı "40 Şair 40 Şiir" isimli kitapçıkta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın "Yed-i Beyza" isimli şiirinin de yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip 6. sınıflar için hazırladığı "40 Şair 40 Şiir" isimli çalışmada, 30'un üstünde bilimsel ve edebi eseri bulunan Rektör Yıldız'ın "Yed-i Beyza" isimli şiirine de yer verdi.

Söz konusu şiirin yanı sıra, Af Dilekçesi, Uyan Artık, Kar Yağıyor, Devasa Kaygılar gibi birçok şiiri önemli müzisyenler tarafından bestelenen ve okunan Yıldız, böyle bir çalışmada yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yıldız, "Bizim medeniyetimiz için şiir oldukça önemli. Yunus, Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli, Şemsi Sivasi gibi isimlerin şiirleri milletimize yol göstermiştir. O yüzden öğrencilerimizin erken yaşta şiirle tanışmaları önemli." ifadelerini kullandı.