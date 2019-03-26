Rektör Yıldız "Söz Meclisi"Nde Öğrencilerle Buluştu

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Söz Meclisi" programında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Söz Meclisi" programında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



CÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrenci odaklı çalıştıklarını ve öğrencilerle birebir görüşerek talep ve şikayetlerini dinlediklerini belirten Yıldız, öğrencilerin iyi eğitim almasını, buradan iyi bir eğitimle mezun olmasını, güzel yerlere gelmesini arzuladıklarını ifade etti.



Bunun için çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Sizin rahatlıkla ve daha kaliteli eğitim alabileceğiniz, güvenlikle eğitim alabileceğiniz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. İşlerinizi kolaylaştırmak için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Daha iyi işler yapacaklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:



"Bu sene sizin okulu, fakülteye çevireceğiz. Spor Bilimleri Fakültesi olacak, okulunuzun fakülteye dönüştüğü zaman istediğimiz seviyeye gelmiş olacağız. İnşallah yüksek lisansı ve doktorasını kendi yaptıran bir fakülte olacak. Bir fakülte eğer yüksek lisans ve doktora yaptırıyorsa, o fakülte yükselir. Çünkü kendi hocasını kendisi yetiştirir. Dekanlarımıza, müdürlerimize şunu söylüyoruz, kantinlere inin, öğrencilerimizle sohbet edin. Problemleri ne ise siz halledin, siz halledemiyorsanız bize söyleyin biz halledelim. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman kapımız açık, bu üniversite sizin, siz varsanız biz varız burada."



Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, bu yıl bahar şenliklerinin 15-18 Nisan'da yapılacağını belirtti.



Programa, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül ve öğrenciler katıldı.

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