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Rektör Yusuf Şahin öğrencilerle türkü söyledi

1 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin öğrencilerle türkü söyledi.

Rektör Yusuf Şahin öğrencilerle türkü söyledi, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin öğrencilerle türkü söyledi.

Rektör Şahin, bağımlılık konusunda "Ortak Bir Dilde Birleşelim Projesi" kapsamında ASÜ Senato Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya, Makedonya ve Türkiye'den çoğunluğu üniversite öğrencisi olan proje ekibiyle bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen etkinliklerde ortak bir dil üzerine diyalog kurmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Müziğin, evrensel bir dil olduğuna atıfta bulunan Şahin, "Dillerimiz farklıydı, biz de ortak bir dille konuştuk. Tabi ki bu dil müzik diliydi. Öğrencileri ve bu projeye emeği geçen her kese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Şahin ve öğrenciler kendi kültürlerini yansıtan şarkıların yanı sıra Aşık Veysel'in "Kara Toprak" isimli türküsünü birlikte okudu.

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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