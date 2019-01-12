Son Dakika Haberleri: Rektör Zorlu'ya Tebrik Ziyaretleri

Rektör Zorlu'ya Tebrik Ziyaretleri

49 dakika önce

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ziyaret etti.

Rektör Zorlu'ya Tebrik Ziyaretleri, System.String[]
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ziyaret etti.


Özaltun, kendisine eşlik eden bazı meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte makamında ziyaret ettiği Rektör Prof.Dr.Zorlu'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Zorlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özaltun ziyaret sonunda kendisine günün anısına tarihi Eşrefoğlu Camisi minyatür çalışmasını hediye etti.


Özaltun, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile atanan Cem Zorlu beyi ziyaret ettik, yeni görevlerinde başarılar diledik. Bizlere eşlik eden gönül insanları; Muhtarlar Dernek Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanımız, Beyşehir İHH Başkanımız, Beyşehir Birliği Göl, Doğa ve Çevre koruma Dernek Başkanımız ve Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:32 Kaynak: AA

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