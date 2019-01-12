Rektör Zorlu'ya Tebrik Ziyaretleri
49 dakika önce
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ziyaret etti.
Beyşehir
Belediye Başkanı Murat Özaltun
, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu
'yu ziyaret etti.
Özaltun, kendisine eşlik eden bazı meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte makamında ziyaret ettiği Rektör Prof.Dr.Zorlu'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Zorlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özaltun ziyaret sonunda kendisine günün anısına tarihi Eşrefoğlu Camisi minyatür çalışmasını hediye etti.
Özaltun, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile atanan Cem Zorlu beyi ziyaret ettik, yeni görevlerinde başarılar diledik. Bizlere eşlik eden gönül insanları; Muhtarlar Dernek Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanımız, Beyşehir İHH
Başkanımız, Beyşehir Birliği Göl, Doğa ve Çevre koruma Dernek Başkanımız ve Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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