Rektörden ev sahiplerine: Beklenti ve talebimiz, kiraları makul bir düzeyde tutmalarıdır - Son Dakika

KOCAELİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yüz yüze eğitim kararıyla birlikte yükselen ev kiraları nedeniyle ev sahiplerine çağrıda bulunarak, "Beklenti ve talebimiz, kiraları makul bir düzeyde tutmalarıdır" dedi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi kararının ardından Kocaeli'de birçok öğrenci kiralık ev ve yurt arayışına girdi. Pandemi arasının ardından öğrencilerin kente tekrar gelecek olması, kira fiyatlarını oldukça yükseltti. Durumu fark eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Rektör Hülagü mesajında, "Değerli Kocaelililer, üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla sonuç heyecanı, yerini konaklama telaşına bıraktı. Kocaeli'de ev, yurt, pansiyon ve apart sahiplerinden açıkça beklenti ve talebimiz, kiraları öğrencilerimizin ödeme gücünü zorlamayacak makul bir düzeyde tutmalarıdır" ifadelerini kullandı.