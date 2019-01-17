Son Dakika Haberleri: Rektörden İç Değerlendirme Ekibi'ne Teşekkür

Rektörden İç Değerlendirme Ekibi'ne Teşekkür

1 saat önce

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, iç değerlendirme ekipleriyle bir araya gelerek başarılı çalışmaları için teşekkür belgesi takdim etti.

Rektörden İç Değerlendirme Ekibi'ne Teşekkür, System.String[]
Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, iç değerlendirme ekipleriyle bir araya gelerek başarılı çalışmaları için teşekkür belgesi takdim etti.

Sosyal tesisler yemekhane binasında yapılan toplantıda konuşan Çakar, üniversitenin sürekli iyileştirme kapsamında sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Farklı birimlerde görev yapan kişilerin başka birimlere giderek değerlendirme yapmasının değerli olduğunu aktaran Çakar, şöyle konuştu:

Her birimin ve her çalışanın farklı bir iş anlayışının olduğunu görmesi önemli bir zenginliktir. Hem bu zenginliklerin farkında olmak, hem de varsa hataları, eksiklikleri yerinde görerek, önlemler almak bizim için, Üniversitemizin gelişebilmesi için çok önemliydi. Bu bir gönüllülüktü, emek veren herkesi ve Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci'yi tebrik ediyorum."

DÜ Sürekli İyileştirme Koordinatörü Prof. Dr. Ayla Keçeci de, ekipte bulunan herkesin bu sürece samimiyetle sahip çıktığını belirterek, "Arkadaşlarımız mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürerek samimi bir çalışma ortamı oluşturdu. Bugün birçok büyük üniversitenin bile bu sürece başlamamışken, soru işaretleri varken, bu ekiple birlikte ortaya çıkan sonuçları görünce gerçekten çok heyecanlandım. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Program sonunda, İç Değerlendirme Ekibinde yer alan mensuplara teşekkür belgesi takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Güncel
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